Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского, касающийся парада в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал "клоунадой" указ Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве.

"Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова", - отметил он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы.

"Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее, его большая беда", - сказал он журналистам, комментируя указ президента Украины "О проведении парада в г. Москве".

В субботу Песков сообщил журналистам, что попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было.