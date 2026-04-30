МВД категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 2-3 км/ч

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В МВД не поддерживают инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 2-3 км/ч при фиксации нарушения камерами, заявила представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Сообщаю, что официальная позиция МВД России по этому вопросу не изменилась, - сказала она, комментируя появившиеся в СМИ предложения о снижении нештрафуемого порога. - Ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения".

Также в МВД акцентируют внимание на необходимости оптимизации законодательства в области организации дорожного движения; проведении ревизии улично-дорожной сети городов и федеральных автодорог с целью оценки обоснованности действующих ограничений скоростного режима; анализе целесообразности размещения на отдельных участках систем автоматической фотовидеофиксации нарушений.

МВД Ирина Волк
На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина

 На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина

Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу

 Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу

Новак упомянул атаки на инфраструктуру среди причин переноса нефти Казахстана с "Дружбы"

 Новак упомянул атаки на инфраструктуру среди причин переноса нефти Казахстана с "Дружбы"

Глава Туапсинского округа разъяснил, что водопроводную воду пить можно

В Дагестане еще три района включат в зону ЧС

В Туапсе у горевшего НПЗ начали обустраивать дренажную систему

Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

 Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

 Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1978 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов