МВД категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 2-3 км/ч

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В МВД не поддерживают инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 2-3 км/ч при фиксации нарушения камерами, заявила представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Сообщаю, что официальная позиция МВД России по этому вопросу не изменилась, - сказала она, комментируя появившиеся в СМИ предложения о снижении нештрафуемого порога. - Ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения".

Также в МВД акцентируют внимание на необходимости оптимизации законодательства в области организации дорожного движения; проведении ревизии улично-дорожной сети городов и федеральных автодорог с целью оценки обоснованности действующих ограничений скоростного режима; анализе целесообразности размещения на отдельных участках систем автоматической фотовидеофиксации нарушений.