Российские военные нейтрализовали за ночь 172 украинских БПЛА

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 20:00 понедельника до 07:00 по Москве вторника над регионами России перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, Азовским и Черным морями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром во вторник информировал о ликвидации 35 беспилотников в городе Каменск-Шахтинский и четырех районах.

Оперштаб Краснодарского края ночью сообщал о возгорании на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района после падения фрагментов БПЛА.