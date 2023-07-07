В субботу в Москве будут перекрывать улицы и набережные ради трех мероприятий

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве вечером в субботу 8 июля перекроют некоторые улицы на участке от Лужников до Крымского моста из-за проведения "Ночного забега", сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

С 21:30 до 23:00 не будет движения на аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной, с 22:00 субботы до 00:40 воскресенья - на участке самой Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной, до 00:15 9 июля - на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до Крымского моста.

Также 8 июля с 00:01 и до окончания мероприятия в местах перекрытий будет недоступна парковка.

Кроме того, 8 июля с 08:00 до 18:00 в центре перекроют движение в связи с проведением парада ретротранспорта. В частности, будут закрыты участки Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров.

Утром 8 июля, с 07:30 до 12:00 будет закрыто движение на ряде участков в районе ул. Косыгина ради велогонки "Столица".