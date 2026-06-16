В Капотне частично восстановили движение

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В столичном районе Капотня отменили часть перекрытий, которые вводили в связи с пожаром на Московском НПЗ после атаки БПЛА, сообщил городской департамент транспорта.

"Движение открыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля; на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля; на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская; на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля", - говорится в сообщении.

Остается перекрытым съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня.

Ранее пресс-служба подмосковного перевозчика "Мострансавто" сообщила, что движение в районе Капотни перекрыто в связи с последствиями атаки беспилотных летательных аппаратов на Московский нефтеперерабатывающий завод.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что один из беспилотников повредил объект на территории МНПЗ, пострадавших нет.