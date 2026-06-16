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В Капотне частично восстановили движение

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В столичном районе Капотня отменили часть перекрытий, которые вводили в связи с пожаром на Московском НПЗ после атаки БПЛА, сообщил городской департамент транспорта.

"Движение открыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля; на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля; на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская; на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля", - говорится в сообщении.

Остается перекрытым съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня.

Ранее пресс-служба подмосковного перевозчика "Мострансавто" сообщила, что движение в районе Капотни перекрыто в связи с последствиями атаки беспилотных летательных аппаратов на Московский нефтеперерабатывающий завод.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что один из беспилотников повредил объект на территории МНПЗ, пострадавших нет.

МКАД МНПЗ Мострансавто Сергей Собянин Капотня Москва
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