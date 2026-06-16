Движение в районе Капотни полностью восстановлено

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Движение в районе Капотни на юго-востоке Москвы полностью восстановлено после введения временных ограничений, сообщает столичный департамент транспорта.

"Движение открыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

Ранее департамент транспорта сообщал, что движение временно закрыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня; на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля. Не было движения на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская и на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля. Позже движение было частично восстановлено.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в результате атаки БПЛА на столицу один из беспилотников повредил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.