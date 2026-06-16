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АЗС "Газпром нефти" в Москве работают в штатном режиме

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Автозаправочные станции "Газпром нефти" в Москве работают в штатном режиме без ограничений, сообщила компания.

"В связи с поступающими запросами компания "Газпром нефть" сообщает, что в настоящее время работа всех АЗС "Газпром нефти" в Москве происходит в штатном режиме без ограничений", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали столичные власти, в ночь на вторник произошла массированная атака БПЛА на Москву, с начала суток было сбито 60 беспилотников. В результате атаки одним из дронов был повреждён объект на территории Московского НПЗ (входит в "Газпром нефть"), пострадавших нет. Днем во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве сообщила, что пожарные потушили возгорание на территории Московского НПЗ. Инцидент не отразился на функционировании предприятия, говорилось в сообщении управления.

Газпром нефть
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