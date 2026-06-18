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В Москве водителей призвали не отвлекаться и не останавливаться на МКАД

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Дептранс Москвы призвал водителей без крайней необходимости не отвлекаться за рулем на МКАД и не останавливаться на магистрали, чтобы не создавать риск аварии.

Ранее в канале сообщалось о том, что на 16-м километре южного участка МКАД работают машины оперативных служб, но движение остается рабочим и трафик соответствует пиковым нагрузкам.

"Призываем водителей не останавливаться на МКАД без крайней необходимости. Остановка на проезжей части или обочине создает аварийную ситуацию, мешает проезду спецтехники и работе городских служб, - Пожалуйста, не отвлекайтесь за рулем, следите за знаками и не создавайте помех на магистрали".

Дептранс напомнил, что на всех участках МКАД есть камеры, которые автоматически фиксируют любую остановку в запрещенном месте.

МКАД Дептранс Москва
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