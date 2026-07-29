Гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье в среду

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье в среду вечером с сохранением до утра четверга ожидаются сильный дождь и гроза, возможны порывы ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

"Сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 м/с ожидается в отдельных районах Московской области с 18:00 29 июля с сохранением до 9:00 30 июля", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует быть осторожными во время непогоды.