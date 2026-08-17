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Госпитализированы шесть пострадавших в ДТП на Дмитровском шоссе в Москве

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате ДТП грузового автомобиля с рейсовым автобусом на северо-востоке Москвы госпитализировали, заявили в столичном департаменте здравоохранения.

"Медики скорой помощи оказали помощь девяти пострадавшим в аварии. Шестерых госпитализировали в московские больницы: ММНКЦ им. Боткина, ГКБ им. Ворохобова, ГКБ им. Вересаева и ГКБ им. Ерамишанцева", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Ранее сообщалось, что авария произошла на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау. "В результате дорожной аварии погиб пешеход и пострадали пять пассажиров автобуса", - сказали в столичном ГАИ.

По данным дептранса Москвы, ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 746 маршрута произошло около 6:20 на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе. "По предварительной информации, водитель грузового автомобиля грубо нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с автобусом", - сказали в департаменте.

ГАИ Москва Дмитровское шоссе
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