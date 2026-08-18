Гроза ожидается в Москве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая ожидается с полуночи и до утра среды в Москве.

"По прогнозам синоптиков, с 00:00 до 10:00 19 августа в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. В период с 03:00 до конца суток 19 августа местами усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.