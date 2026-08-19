Участки Садового кольца временно закроют в Москве 23 августа в связи с Большим фестивалем бега

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупреждает о временном перекрытии движения на ряде участков Садового кольца в Москве в связи с проведением 23 августа в городе Большого фестиваля бега.

По информации дептранса, с 00:01 до 14:00 нельзя будет проехать по участкам Садовой-Кудринской улицы от Баррикадной улицы до Малой Бронной улицы, Большой Садовой улицы от Малой Бронной улицы до Маяковского тоннеля, Маяковского тоннеля от Большой Садовой улицы до Садовой-Триумфальной улицы, Садовой-Триумфальной улицы от Маяковского тоннеля до улицы Малая Дмитровка и Садовой-Каретной улицы от Малой Дмитровки до Лихова переулка.

С полуночи и до 19:00 нельзя будет проехать по улице Земляной Вал от улицы Покровки до Таганского тоннеля, а до 21:00 - по улице Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста и на Крымском мосту от улицы Крымский Вал до Крымской эстакады.

Также 23 августа с 07:00 до 13:30 временно перекроют Садовую-Самотечную улицу (в районе Самотечной эстакады) от Лихова переулка до Цветного бульвара, Садовую-Сухаревскую улицу от Цветного бульвара до Малой Сухаревской площади, Малую Сухаревскую площадь от Садовой-Сухаревской улицы до улицы Сретенки, Большую Сухаревскую площадь от улицы Сретенки до 1-го Коптельского переулка, Садовую-Спасскую улицу от 1-го Коптельского переулка до Садовой-Черногрязской улицы и Садовую-Черногрязскую улицу от Садовой-Спасской улицы до улицы Покровки. А до 21:00 - Зубовский бульвар от Крымской эстакады до Зубовской улицы.

Кроме того, с 07:30 до 18:30 нельзя будет проехать по Таганскому тоннелю от улицы Земляной Вал до Большого Краснохолмского моста, по Большому Краснохолмскому мосту от Таганского тоннеля до Нижней Краснохолмской улицы, по Нижней Краснохолмской улице от Большого Краснохолмского моста до Малого Краснохолмского моста, по Малому Краснохолмскому мосту от Нижней Краснохолмской улицы до улицы Зацепский Вал, по улице Зацепский Вал от Нижней Краснохолмской улицы до Дубининской улицы, по Валовой улице от улицы Зацепский Вал до Добрынинского тоннеля, по Добрынинскому тоннелю от Валовой улицы до улицы Крымский Вал, по участку Садового кольца от Добрынинского тоннеля до Октябрьского тоннеля и по Октябрьскому тоннелю от Садового кольца до улицы Крымский Вал.

23 августа с 00:01 до окончания мероприятия на всех участках ограничений, то есть по часовой стрелке от Баррикадной до Зубовский улицы по всей протяженности Садового кольца будет запрещена парковка, добавили в дептрансе.

Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки, а за подробной информацией обращаться на официальный сайт Центра организации дорожного движения (ЦОДД).