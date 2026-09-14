В московском регионе утром во вторник прогнозируют густой туман

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане местами видимостью 200-700 метров ночью и утром 15 сентября. Ведомство сослалось на прогноз Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Водителям МЧС рекомендовало снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и иных маневров, а пешеходам - быть внимательными при переходе улиц и дорог.

Подмосковное Минэкологии ранее предупредило о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей, которые сохранятся в регионе до утра вторника.

"С 19:00 часов 14 сентября до 07:00 часов 15 сентября 2026 года на территории городских и сельских поселений Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.

Подмосковным предприятиям напомнили о необходимости снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

В столичном главке МЧС также предупредили горожан об ожидающемся густом тумане в Москве ночью во вторник.