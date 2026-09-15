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Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пешеходный мост на Болотной набережной под Малым Каменным мостом.

"Мы реконструируем "Ударник", сделали ГЭС-2, сделали площадь перед ними, расширили набережную. Такое хорошее пространство появилось. Поэтому возникла такая идея - чтобы не ходить через Малый Каменный мост, пройти под ним пешеходным мостом и соединить Болотную площадь, Болотную набережную, площадь перед "Ударником" и ГЭС в единое такое пешеходное пространство. Ну, а дальше можно пойти на Якиманскую набережную, Парк Горького, Воробьевы горы и так далее", - рассказал он, общаясь с горожанами.

Мэр напомнил, что в городе уже реконструировано много набережных, а сейчас ведутся работы по объединению их в единое пространство. Москвичи предложили ему провести голосование, чтобы выбрать название для нового пешеходного моста.

"Сделаем голосование на "Активном гражданине", чтобы вместе с жителями подумать какое название будет у нового моста", - ответил Собянин.

Длина нового моста - около 170 метров, а ширина - 5,4 метра. В результате путь пешком от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 сократился почти в два раза - с 300-375 до 150-230 метров. Прогулка по мосту займет около 1,5 минут вместо четырех минут по "старому" обходному маршруту. Ожидается, что в наиболее востребованные часы новым мостом будут пользоваться свыше 1,5 тысяч пешеходов в час, говорится в материалах мэрии.

Строительство моста завершает создание единого пешеходного маршрута по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчуг.

Балчуг ГЭС-2 Сергей Собянин Болотная площадь Болотная набережная Москва-река Москва
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