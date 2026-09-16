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В Можайском округе приняли меры против бешенства из-за енотовидной собаки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Можайском округе приняты профилактические меры в связи с выявлением эпизоотического очага бешенства на территории частного домовладения в деревне Чернево, такое постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Постановлением на участке запрещено перемещение восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, охота и снятие шкур, посещение территории посторонними лицами, а также лечение больных восприимчивых животных.

Кроме того, неблагополучными по бешенству установлены территории деревень Чернево, Митино, Новопокров, Острицы-1, Острицы-2 и Поповка Можайского округа. Там запрещен вывоз восприимчивых животных, проведение ярмарок, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Карантин действуют до принятия решения о его отмене, сказано в постановлении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного Минсельхоза, на этот участок в деревне Чернево зашла дикая енотовидная собака, которая вела себя нетипично. Хозяйка дома сразу обратилась на Можайскую ветеринарную станцию. Специалисты выехали на место и доставили патологический материал в Рузскую ветеринарную лабораторию, где подтвердили диагноз "бешенство".

Карантин при бешенстве вводится минимум на 60 дней с момента смерти зараженного животного.

Минсельхоз Подмосковье Чернево Можайский округ Андрей Воробьев Московская область
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