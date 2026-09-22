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В Подмосковье ремонтируют 24 многоквартирных дома после атак БПЛА

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В 14 округах Московской области ремонтируют 24 многоквартирных домов, которые получили повреждения в резуьлтате атак БПЛА, ремонт должны завершить до конца года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В большинстве из них повреждены окна, где-то - перекрытия. На 23 (из 24) объектах Фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Владельцам пострадавших от прилетов беспилотников ИЖС выплачивается компенсация от администрации округа.

Кроме того, силами управляющих организаций и администраций муниципалитетов восстанавливаются локальные повреждения.

Вопрос о ремонте поврежденного жилья губернатор Андрей Воробьев обсудил на совещании с областным правительством и главами округов.

"Тема ремонта МКД особенно актуальна, учитывая, в том числе, последствия прилетов беспилотников. Наша задача - привести в порядок все МКД и ИЖС, уделить людям внимание, ответить на вопросы", - сказал Воробьев.

Подмосковье Андрей Воробьев Московская область
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