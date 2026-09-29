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В Москве на выходные будут перекрывать улицы для полумарафона

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные 3 и 4 октября в центре и на западе Москвы будут перекрывать движение для полумарафона "Моя столица", предупредил городской Дептранс.

Так, 3 октября движение будет закрыто на участках улицы Косыгина от проспекта Вернадского до д. 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

4 октября ограничения будут действовать в разное время: на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на Бережковской набережной в сторону Бородинского моста; на участках улиц Косыгина и Лужники; на участках проспектов Мичуринского и Вернадского, а также в его боковом проезде в сторону центра.

Также 4 октября будет закрыт проезд на Воробьевском шоссе; на мостах Бородинском и Лужники в сторону центра; на съезде с Бородинского моста на Ростовскую набережную, а еще в его боковом проезде в сторону центра; в местном проезде от д. 8, стр. 1 до д. 10А, стр. 7 по Лужнецкой набережной.

С 09:00 30 сентября до 22:00 4 октября движения не будет на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также в парковочном кармане в районе пересечения с улицей Косыгина.

С 00:01 3 октября до окончания мероприятия будет запрещена парковка на всех участках перекрытий.

Лужники Дептранс Мичуринский проспект Университетская площадь Университетский проспект
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