Движение закроют в центре и на западе Москвы 3 и 4 октября из-за полумарафона

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Движение автомобилей на ряде улиц и набережных в центре и на западе Москвы будет временно ограничено 3 и 4 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, 3 октября движение будет закрыто на участках улицы Косыгина от проспекта Вернадского до д. 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

4 октября ограничения будут действовать в разное время: на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на Бережковской набережной в сторону Бородинского моста; на участках улиц Косыгина и Лужники; на участках проспектов Мичуринского и Вернадского, а также в его боковом проезде в сторону центра.

Помимо этого, в воскресенье будет закрыт проезд на Воробьевском шоссе; на мостах Бородинском и Лужники в сторону центра; на съезде с Бородинского моста на Ростовскую набережную, а еще в его боковом проезде в сторону центра; в местном проезде от д. 8, стр. 1 до д. 10А, стр. 7 по Лужнецкой набережной.

Как уточнили в дептрансе, с 09:00 30 сентября до 22:00 4 октября движения не будет на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также в парковочном кармане в районе пересечения с улицей Косыгина.

Помимо этого, с 00:01 3 октября до окончания мероприятия будет запрещена парковка на всех участках перекрытий.

3 и 4 октября также поменяются маршруты городского и наземного транспорта в центре Москвы.