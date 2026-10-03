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Завершена проходка одного из тоннелей между станциями "СберСити" и "Новорижская"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки правого тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро.

"Щит "София" прошел под землей 2,52 км. Максимальная глубина составила 25 м", - написал Собянин в своем канале в Max в субботу.

По словам мэра, около 50 м щит прошел под руслом Москвы-реки, проходка велась в сложных геологических условиях.

На этом же перегоне тоннелепроходческий комплекс продолжает строительство левого тоннеля протяженностью 2,54 км.

"Станция "СберСити" готова почти на 60%, а "Новорижская" более чем на 40%", - написал Собянин.

Кроме того, начата проходка от будущего электродепо "Новорижское" до станции "Новорижская", щиту-гиганту "Олеся" предстоит пройти больше 1 км на глубине до 35 м, сообщил мэр.

Первый участок Рублево-Архангельской линии - от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" - был открыт 5 сентября. Следующий участок - от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской" - планируется запустить в 2027 году.

Москва Сергей Собянин Новорижская СберСити
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