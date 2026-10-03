Согласована концепция пешеходного перехода у станции метро "Тютчевская" в Москве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Max о согласовании архитектурной концепции надземного перехода возле станции метро "Тютчевская", идет проектирование объекта.

По словам мэра, пешеходный переход по стилистике будет похож на вестибюль "Тютчевской" и здание конечной станции городского транспорта.

Сооружение будет возведено в районе 42 км МКАД и будет соединено с вестибюлем станции метро через подземную часть. Переход свяжет "Тютчевскую" с обеими сторонами МКАДа. Сходы на дорогу оснастят лифтами и тактильными направляющими плитами для маломобильных пассажиров, уточнил мэр.

Строительство объекта начнется в 2027 году, сообщил Собянин.