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Москва

Проезд в московских электробусах будет бесплатным с 1 по 30 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Со дня запуска первого электробусного маршрута в Москве с 1 по 30 сентября проезд в этом новом виде общественного транспорта будет бесплатным.

Соответствующее решение принято на заседании президиума правительства столицы во вторник.

Первый электробусный маршрут пройдет по пути следования нынешнего троллейбуса №73 "6-й мкр. Бибирева - ВДНХ (южн.)".

До конца года электробусы планируется запустить еще на пяти маршрутах: по пути автобуса №Т25 "Проспект Буденного - метро "Лубянка" - Политехнический музей"; троллейбуса №83 "Уссурийская улица - метро "Преображенская Площадь""; троллейбуса №42 "Рижский вокзал - метро "Петровский парк""; троллейбуса №76 "Холмогорская улица - метро "ВДНХ"" и троллейбуса №36 "Бескудниковский переулок - ВДНХ (южн.)".

В настоящее время в Москве четверть всех регулярных перевозок наземным общественным транспортом приходится на электрический транспорт. С целью улучшения экологической ситуации в городе в ближайшие годы предполагается постепенно заменять троллейбусы и автобусы парка ГУП "Мосгортранс" на современные электробусы.

Правительство Москвы провело два аукциона на поставку 200 автобусов на электрической тяге и зарядных станций к ним. Победителями торгов стали "КамАЗ" и "ГАЗ", каждый из которых выпустит для "Мосгортранса" по 100 современных электробусов, а также обеспечит установку 62 ультрабыстрых зарядок.

До конца года будет разыгран еще один лот на поставку 100 электробусов. В 2019-2020 годах планируется покупать ежегодно по 300 машин, а начиная с 2021 года город будет приобретать только электробусы вместо дизельных автобусов.

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