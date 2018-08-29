Новый участок "желтой" линии метро откроют в Москве до конца лета

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Завершается оформление документации для запуска нового участка Калининско-Солнцевской линии метро в столице, сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы в среду.

"На сегодня все строительные работы на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро с семью станциями полностью завершены. Участок полностью подключен ко всем системам жизнеобеспечения, а также модулям безопасности и транспортной автоматики", - сказал сотрудник комплекса.

По его словам, оформление всей необходимой для запуска нового Солнцевского радиуса метро документации займет около суток, открытие нового участка метро запланировано на 30 августа.

Во вторник финальный тестовый поезд прошел всю дистанцию нового участка "желтой" линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка", завершив таким образом его финальную обкатку. Тест подтвердил готовность новых тоннелей, станций и систем к приему пассажиров.

Новый участок Калининско-Солнцевской ветки протяженностью около 14 км включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Отмечалось, что одновременный ввод сразу семи станций подземки состоится в Москве впервые с 1930-х годов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что большое внимание уделяется благоустройству территорий у новых станций, рядом с ними" появятся зеленые скверы, цветники, общественное пространство, установят лавочки и другие небольшие архитектурные формы".