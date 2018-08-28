Мосгорсуд оставил без движения иск Кумина о снятии Собянина с выборов мэра Москвы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без движения иск кандидата в столичные мэры от КПРФ Вадима Кумина о снятии с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина и дал ему время до 30 августа на исправление нарушений, допущенных при подаче заявления, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее во вторник она сообщила агентству, что в суде зарегистрирован "иск Кумина об отмене регистрации кандидата Собянина на должность мэра города Москвы".

Согласно исковому заявлению, опубликованному Куминым, кандидат от коммунистов полагает, что участие в гонке Собянина нарушает его "законные интересы по участию в управлении делами государства" и негативно влияет на "правовую безупречность" кандидатского корпуса в кампании по выборам мэра. Кроме того, Кумин считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы появление Собянина в публикациях СМИ.

Кандидатами в мэры Москвы зарегистрированы пять человек: Собянин (самовыдвиженец), Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и Михаил Балакин (партия "Союз горожан"). Выборы состоятся 9 сентября.