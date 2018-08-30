Кандидат в мэры Москвы Кумин подаст новый иск о снятии с выборов Собянина

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры Москвы от КПРФ и левопатриотических сил Вадим Кумин намерен в пятницу подать в Мосгорсуд новый иск о снятии с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина.

"Мосгорсуд дал нам время на устранение замечаний. Под замечаниями они понимают то, что мы должны представить в качестве доказательств дополнительно каждую страницу из номера газет с указанными нами в иске нарушениями нотариально заверенную", - сказал Кумин "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, для устранения замечаний нужно было бы "взять либо оригинал каждого номера газеты, либо, если с сайта, тоже с доказательством подлинности нотариально заверенную копию".

"Итого мы должны были сделать нотариальных действий на 600 тысяч рублей в общей сложности. Все это за сутки. Таких газет 11, мы приводим нарушения в четырех номерах", - сказал Кумин. Он добавил, что в связи с этим пришлось снизить объем доказательств.

"Мы сегодня все это сделали и в 18:15 прибыли туда, но уже суд был закрыт, и ничего у нас не приняли. Поэтому завтра мы в 9 утра там, и либо будет продление этого определения суда, что мы завтра сможем отдать утром собранные доказательства, либо мы завтра подадим иск заново, потому что сроки позволяют. Завтра последний день подачи", - отметил кандидат в мэры.

28 августа Мосгорсуд оставил без движения иск Кумина о снятии с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина и дал ему два дня на исправление нарушений, допущенных при подаче заявления.

Согласно исковому заявлению, опубликованному Куминым, кандидат от коммунистов полагает, что участие в гонке Собянина нарушает его "законные интересы по участию в управлении делами государства" и негативно влияет на "правовую безупречность" кандидатского корпуса в кампании по выборам мэра. Кроме того, Кумин считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы появление Собянина в публикациях СМИ.

Между тем в предвыборном штабе Собянина ранее связали иск Кумина с попыткой привлечь к себе внимание. Кандидат в мэры Москвы Собянин намерен доказать в суде, что в ходе его избирательной кампании нет нарушений. "У нас нет смысла нарушать законодательство. Мы будем отстаивать свою позицию, что нарушений нет. У нас есть юрист Михаил Барщевский", - сообщил журналистам в минувший вторник руководитель предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков.