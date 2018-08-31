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Москва

У памятника Маяковскому в Москве развернули баннер "Запрещается запрещать"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Шесть молодых людей зажгли файер и развернули баннер с надписью "Запрещается запрещать" на Триумфальной площади в Москве.

Некоторое время на площади наблюдалось задымление, передаёт корреспондент "Интерфакса". Молодые люди также выкрикивали лозунги. Через некоторое время все они были задержаны сотрудниками полиции.

В пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия" "Интерфаксу" сообщили, что на Триумфальной площади были задержаны шесть их активистов, которые "провели акцию в защиту свободы собраний в рамках "Стратегии 31".

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Теги: Москва, Другая Россия, Стратегии 31
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