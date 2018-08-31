Полиция отпустила задержанных в центре Москвы с баннером "Запрещается запрещать"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Задержанных в пятницу активистов "Другой России" отпустили из отдела полиции, на совершеннолетних участников акции 4 сентября составят протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба незарегистрированной партии.

"Всем задержанным на Триумфальной нацболам (Национал-большевистская партия, запрещена в РФ), кроме двоих несовершеннолетних, выдали уведомление о том, что на них будет составлен протокол по статье 20.2 (КоАП РФ - ИФ). При этом часть статьи не указана", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В "Другой России" отметили, что протоколы будут составлены 4 сентября, задержанных отпустили под обязательство о явке.

Один из несовершеннолетних активистов отправлен с матерью к инспектору по делам несовершеннолетних, вторая несовершеннолетняя ждет приезда родителей, добавили в пресс-службе.

Ранее в пятницу полиция задержала шестерых активистов "Другой России", зажегших файер и развернувших баннер с надписью "Запрещается запрещать" на Триумфальной площади в Москве.

В пресс-службе "Другой России" ранее сообщили, что на Триумфальной площади были задержаны их активисты, которые "провели акцию в защиту свободы собраний в рамках "Стратегии 31"".