Обвиняемого во взяточничестве столичного мирового судью в отставке объявили в розыск

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следствие объявило в международный розыск столичного мирового судью в отставке Алексея Зорина, обвиняемого в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Зорина меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Согласно материалам, обвиняемый объявлен в международный розыск", - сообщили агентству в Мосгорсуде.

Там уточнили, что Зорин обвиняется в получении взятки с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Рассмотрение ходатайства следствия было назначено на четверг, однако суд отложил слушание до 10 сентября, чтобы дать время родственникам обвиняемого заключить соглашение с новым адвокатом, пояснили в Мосгорсуде.

Согласно материалам Квалификационной коллегии судей (ККС) Москвы, полномочия мирового судьи судебного участка № 386 района Северное Медведково Зорина были прекращены в 2015 году в связи с его письменным заявлением.

В мае 2016 года ККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение в отношении отставного судьи уголовного дела по факту вымогательства взятки в 2015 году, следует из материалов коллегии.

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.