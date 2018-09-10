Поводом для международного розыска бывшего мирового судьи стала взятка в 20 тысяч рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд заочно арестовал ранее объявленного в международный розыск столичного мирового судью в отставке района Северное Медведково Алексея Зорина, обвиняемого в вымогательстве взятки (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в размере 20 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Зорина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ", - сказал представитель суда.

По данным следствия Зорин вымогал деньги у мужчины, которому могли грозить арест или исправительные работы. Судья предложил личное покровительство над делом, взамен мужчина в начале судебного разбирательства положил 20 тысяч рублей в паспорт.

Квалификационная коллегия судей (ККС) Москвы прекратила полномочия мирового судьи судебного участка № 386 района Северное Медведково Зорина в 2015 году в связи с его письменным заявлением.

В мае 2016 года ККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение в отношении отставного судьи уголовного дела по факту вымогательства взятки в 2015 году, следует из материалов коллегии.