Подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро предъявили обвинение

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мужчине, задержанному по подозрению в убийстве полицейского на станции "Курская" Московского метрополитена, предъявлено обвинение, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

"Предъявлено обвинение 42-летнему мужчине. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что с обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"В рамках уголовного дела назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы", - сказала Иванова, добавив, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Как сообщалось, 2 сентября в подсобном помещении на станции метро "Курская" было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы. Следствие установило, что ранее полицейский остановил мужчину для проверки документов.