В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении людей и вымогательстве

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении людей, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Подмосковные полицейские задержали пятерых подозреваемых в похищении двоих уроженцев ближнего зарубежья и вымогательстве у них денег", - сказала Волк.

По ее словам, четверо неоднократно судимых уроженцев Ставропольского края и житель Подмосковья похитили двоих мужчин в городе Щелково и удерживали их в одном из домов в Балашихе. Подозреваемые требовали у них 500 тысяч рублей и расписки по долговым обязательствам за выполнение потерпевшими строительных работ на сумму более десяти миллионов рублей, отметила она.

"Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, фигуранты стреляли в мужчин из травматического оружия. Также они завладели их автомобилями", - сказала Волк.

Она добавила, что одному из похищенных удалось сбежать, второго отпустили, чтобы он мог собрать деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Задержанные заключены под стражу решением суда. Устанавливаются другие эпизоды их противоправной деятельности.