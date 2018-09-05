Суд вынес приговор москвичу, игравшему в "Синего кита" со школьницей из Челябинска

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Еткульский районный суд Челябинской области вынес приговор жителю Москвы Илье Сидорову, который обвинялся в доведении до попытки самоубийства местной школьницы, игравшей с ним в "Синего кита", сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"Суд признал его виновным по статье 110 (доведение до покушения на самоубийства) и части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и приговорил к трем годам колонии-поселения", - сказал сотрудник суда.

Он также уточнил, что Сидоров находится под подпиской о невыезде, на оглашение резолютивной части приговора он не явился.

"После получения приговора он должен самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 26-летний житель Москвы Илья Сидоров обвинялся в попытке доведения до самоубийства 14-летней школьницы. Девочку удалось спасти. Были изучены записи девочки в соцсетях и установлено, что она участвовала в виртуальной игре "Синий кит", а ее "куратором" был Сидоров. Он был арестован в Москве и конвоирован в Челябинскую область.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина стал угрожать ребенку убийством, а также вымогал у нее деньги, когда та отказалась совершить самоубийство. В феврале текущего года дело Сидорова возвращалось прокурору для устранения препятствия по рассмотрению в суде.

В июле оно вновь вернулось в суд, и 27 августа началось его рассмотрение по существу в закрытом режиме.