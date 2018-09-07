Рейс iFly Москва-Римини задержат на десять часов из-за столкновения самолета с птицей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания iFly предупредила о задержке рейса Москва - Римини - Москва из-за столкновения самолета с птицей в Новосибирске.

"8 сентября рейсы чартерной авиакомпании iFly I43109 и I43110 Москва - Римини - Москва будут задержаны. Причина - столкновение воздушного судна A319 с птицей в Новосибирске. В целях безопасности пассажиров и экипажа авиакомпанией принято решение о замене самолета", - говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиров проинформировали об изменении времени вылета по смс.

"По данным, полученным от туроператора, пассажиры авиакомпании iFly в Москве прибудут во "Внуково" к моменту начала регистрации на рейс. Пассажиры из Римини будут ожидать трансфера в аэропорт в отеле", - отмечает перевозчик.

Ранее в пятницу сообщалось о задержке рейса iFly из Новосибирска в Санью. В компании объяснили это повреждением воздушного судна в результате столкновения с птицей. Рейс был выполнен на резервном самолете.