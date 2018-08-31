Один из двигателей выключился при посадке самолета "ЮТэйр" в Сургуте

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в пятницу вечером совершил благополучную посадку в аэропорту Сургута (ХМАО), после того, как выключился один из двигателей, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе перевозчика.

"При заходе на посадку в аэропорту Сургута у самолета автоматически выключился один из двигателей. Следов пожара нет. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили агентству в справочной аэропорта Сургут, это был рейс "ЮТ102" из Тюмени.

"Самолет АТР-72 сел благополучно в 21:17 по местному времени (19:17 по Москве)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что никто из пассажиров по предварительным данным не пострадал.

Уральское следственное управление СКР на транспорте проводит проверку по данному инциденту.

"По предварительной информации на борту сработал датчик об отказе одного из двигателей. Самолет сел благополучно", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний в РФ, входит в одноименную группу, включающую самолетный и вертолетный сегменты. Акционерами являются НПФ "Пенсионный выбор" (владеет 50,112% через АО "АК-инвест"), Ханты-Мансийский автономный округ (38,83%) и Тюменская область (8,44%).