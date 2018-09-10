Москва

Единоросс Ермаков вышел в лидеры на выборах главы Серпуховского района Подмосковья

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Выборы главы Серпуховского района Московской области, по предварительным данным, выиграл Игорь Ермаков ("Единая Россия"), который набрал 40,68% голосов. Соответствующая информация размещена на сайте Мособлизбиркома.

На втором месте - кандидат от КПРФ Сергей Железняков с 29,17%; на третьем - Александр Осипов (ЛДПР), набравший 10,57% голосов избирателей.

Как уточнили "Интерфаксу" в территориальной избирательной комиссии Серпуховского района, явка жителей на выборы главы муниципалитета составила свыше 33%.

Как сообщалось, в выборах главы Серпуховского района принимали участие пять кандидатов: Ермаков ("Единая Россия"), Железняков (КПРФ), Осипов (ЛДПР), Николай Тебин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Павел Хлюпин (партия "Родина").

На этот пост также претендовал глава района Александр Шестун, однако ТИК Серпуховского района отказался зарегистрировать его в качестве кандидата. Комиссия признала все подписи, собранные в его поддержку, недействительными.

Сам Шестун находится в СИЗО: с санкции Басманного суда Москвы в середине июля он был заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. В настоящее время срок его ареста продлен до 13 ноября.

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Теги: Московская область, Серпуховский район

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Единоросс Ермаков вышел в лидеры на выборах главы Серпуховского района Подмосковья

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