Жена Александра Шестуна прошла в советы депутатов двух поселений

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Жена находящегося в СИЗО главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия, по предварительным итогам выборов в муниципалитете, проходит в советы депутатов сельских поселений Данковское и Липицкое.

"Шестун прошла в советы депутатов Липицкого и Данковского поселений. Сейчас она должна выбрать, где останется депутатом", - сказал "Интерфаксу" председатель ТИК Серпуховского района Александр Рабочих.

Сама Юлия Шестун сообщила агентству, что пока не определилась с тем, в каком совете останется. "Я жду официального уведомления об избрании, после этого у меня будет пятидневный срок, чтобы сделать выбор", - сказала она.

9 сентября в Серпуховском районе помимо губернатора Московской области выбирали главу района, глав сельских поселений Васильевское и Данковское, депутатов поселений Данковское (34 кандидата) и Липицкое (36 кандидатов). Выборы в советы депутатов прошли по пятимандатным округам: избирателям нужно было выбрать до пяти кандидатов из списка по каждому из четырех округов этих двух поселений.

Как сообщалось, главой Серпуховского района стал "единоросс" Игорь Ермаков, набравший 40,68% числа голосов. Явка на выборах главы района составила 33,12%.

На этот пост также претендовал арестованный глава района Александр Шестун, однако ТИК Серпуховского района отказался зарегистрировать его в качестве кандидата. Комиссия признала все подписи, собранные в его поддержку, недействительными.

Александр Шестун с июля находится в СИЗО: с санкции Басманного суда Москвы он был заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. В настоящее время срок его ареста продлен до 13 ноября.

Также на этот пост баллотировалась его жена Юлия. Территориальная избирательная комиссия сначала приняла решение о ее регистрации в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района, но затем серпуховской городской суд снял ее с регистрации. Как пояснила сама Юлия Шестун, была инициирована проверка подписей в поддержку ее выдвижения. "По результатам проверки несколько подписей были признаны недействительными", - сказала она.