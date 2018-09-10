Двух полицейских будут судить в Москве за избиение работников мойки, отказавшихся бесплатно мыть их машину

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух московских полицейских, которых обвиняют в избиении работников автомойки, отказавшихся бесплатно мыть их машину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под домашним арестом", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что речь идет о двух 35-летних сотрудниках ОМВД России по району Хамовники - инспекторе патрульно-постовой службы и полицейском-водителе мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору и совершении аналогичного преступления с использованием специальных средств и насилия, пояснили в прокуратуре Москвы.

По версии следствия, вечером 28 апреля полицейские в форме и на служебной машине приехали на автомойку на улице Хамовнический вал, где попросили вымыть их автомобиль, однако оплачивать работу отказались, сославшись на то, что полицейским моют служебный автомобиль бесплатно.

"После того, как администратор и сотрудники автомойки отказали им в предоставлении бесплатной услуги, полицейские мойку машины оплатили частично, а один из них нанес рабочему автомойки удар коленом в область паха, причинив потерпевшему закрытую травму и гематому правой половины мошонки", - установило следствие.

После, по данным следствия, полицейские с применением насилия и спецсредств доставили двух работников мойки в ОМВД по району Хамовники, после чего вернулись на автомойку и потребовали от другого работника вернуть им деньги, которые они заплатили. Опасаясь применения насилия, работник отдал сотрудникам полиции собственные деньги, добавили в прокуратуре.

"Данное уголовное дело возбуждено по материалам проверки Хамовнической межрайонной прокуратуры", - отметили в ведомстве.