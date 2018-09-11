Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на Востоке
Москва

Суд в Москве оправдал националиста Алферова по делу об убийстве таксиста

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы вынес оправдательный приговор в отношении националиста Дмитрия Алферова, признав его невиновным в убийстве таксиста в 2011 году.

Алферов и его супруга Елена были задержаны в начале ноября 2015 года и с санкции суда отправлены под стражу. Как сообщали в МВД, фигуранты были сторонниками радикальных националистических взглядов и поддерживали тесный контакт с участниками батальона "Азов" Национальной гвардии Украины

Было установлено, что участники группы получали с территории Украины травматическое оружие, сигнальные пистолеты, комплектующие и запасные части, которые самостоятельно переделывали под стрельбу боевыми патронами. В дальнейшем оружие сбывали.

По данным полиции, участники группы также планировали совершение насильственных акций на территории московского региона, которые были предотвращены благодаря действиям сотрудников полиции.

Дмитрий Алферов обвинялся в убийстве таксиста Самира Гасымова, застреленного в своих "Жигулях" в ночь на 25 апреля 2011 года на Южнобутовской улице в Москве. По версии следствия, Алферов поймал такси, в дороге поссорился с шофером и застрелил его.

Ранее Зюзинский суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тыс. рублей, Елену Алферову - к трем годам колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей

Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив решение в части убийства таксиста. Материалы дела по данному обвинению были возвращены в суд для нового рассмотрения.

Также суд вернул прокурору часть дела по обвинению в экстремизме, для устранения нарушений. На основании этого апелляционная инстанция признала Алфёрова виновным только незаконном обороте оружия и назначила ему более мягкое наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Его супруге назначенное ранее наказание было снижено до 2 лет и 11 месяцев в колонии общего режима.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мосгорсуд
Москва
Собянин набрал 70,02% голосов на выборах мэраСобянин набрал 70,02% голосов на выборах мэра
Явка на прошедших в воскресенье мэрских выборах составила 30,36% избирателейПодробнее
 МВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре МосквыМВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре Москвы
Полицейские призывают разойтись собравшихся, которые протестуют против пенсионной реформыПодробнее
 В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекВ Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человек
Мужчина устроил аварию после конфликта в кафеПодробнее
 В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссеВ Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
Участок свяжет со столицей платную дорогу М-11 Петербург-Москва, что позволит водителям напрямую, минуя МКАД, заехать в городПодробнее
Московское метро в День города будет работать круглосуточноМосковское метро в День города будет работать круглосуточно
Поезда метро и МЦК будут ходить всю ночь с 8 на 9 сентябряПодробнее
 В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДВ Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссеПодробнее
 Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
Вадим Кумин утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу СобянинаПодробнее
 Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метроЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро
Полицейского смертельно ранили из огнестрельного оружия на станции "Курская"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
"Мисс Америка-2019"6 фото
10 сентября
"Мисс Америка-2019"
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на ВостокеВ РоссииВ РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 SpaceЭкономикаAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressЭкономикаДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян

Кадыров усомнился в готовности Навального принять вызов директора Росгвардии на поединок

Глава Чечни назвал поступок Виктора Золотова "ходом настоящего мужчины" Подробнее

Финляндия попросила российскую таможню восстановить нормальное пересечение границы

Командный корабль 6-го оперативного флота ВМС США прибыл в Восточное Средиземноморье

В Московском зоопарке впервые выкормили птенцов турако

В Думу внесен законопроект о запрете для военных на размещение своих данных в сети и СМИ

Путин и Си Цзиньпин на выставке купили сбитень и приготовили себе блинов с икрой

В Триполи обвинили ИГ в нападении на штаб-квартиру ливийской нефтяной компании

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Директор Службы нацбезопасности Армении выразил готовность уйти в отставку

Защита Серебренникова заявила о неправильном подсчете "ущерба" в деле "Седьмой студии"

Структура ВЭБа и Якутия собрались направить до 2 млрд руб. на высокотехнологичные проекты

Марк Карни останется во главе Банка Англии до января 2020 года

Судьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены Уильямс

Поводом послужило поведение теннисистки во время и по окончании проигранного ею финала US Open-2018 Подробнее

В Армении открыли дело после публикации разговора руководителей спецслужб

Михельсон рассказал о переговорах о входе китайской CNPC и японской JOGMEC в "Арктик СПГ-2"

Суд в Москве оправдал националиста Алферова по делу об убийстве таксиста

Источники сообщили о переходе экс-замглавы Минкомсвязи Калугина в ВЭБ

В РАН заявили о возможном начале доклинических исследований клеточных вакцин в 2019 году

В избиркоме объяснили "затягивание" с подведением итогов выборов мэра Москвы

Российские военные сообщили о съемке провокации с химоружием в Идлибе

Главный тренер сборной Чехии уволился после крупного поражения от России

В Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей Скрипалей

В Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей СкрипалейDaily Express сообщила, что подозреваемых в отравлении выдал завербованный МИ-6 российский дипломат Подробнее

Подмосковные власти пообещали не строить новых дорог в Приокско-Террасном заповеднике

"Роскосмос" вслед за РКК "Энергия" занялся расследованием утечки воздуха на "Союзе"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');