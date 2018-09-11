Суд в Москве оправдал националиста Алферова по делу об убийстве таксиста

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы вынес оправдательный приговор в отношении националиста Дмитрия Алферова, признав его невиновным в убийстве таксиста в 2011 году.

Алферов и его супруга Елена были задержаны в начале ноября 2015 года и с санкции суда отправлены под стражу. Как сообщали в МВД, фигуранты были сторонниками радикальных националистических взглядов и поддерживали тесный контакт с участниками батальона "Азов" Национальной гвардии Украины

Было установлено, что участники группы получали с территории Украины травматическое оружие, сигнальные пистолеты, комплектующие и запасные части, которые самостоятельно переделывали под стрельбу боевыми патронами. В дальнейшем оружие сбывали.

По данным полиции, участники группы также планировали совершение насильственных акций на территории московского региона, которые были предотвращены благодаря действиям сотрудников полиции.

Дмитрий Алферов обвинялся в убийстве таксиста Самира Гасымова, застреленного в своих "Жигулях" в ночь на 25 апреля 2011 года на Южнобутовской улице в Москве. По версии следствия, Алферов поймал такси, в дороге поссорился с шофером и застрелил его.

Ранее Зюзинский суд Москвы приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тыс. рублей, Елену Алферову - к трем годам колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей

Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив решение в части убийства таксиста. Материалы дела по данному обвинению были возвращены в суд для нового рассмотрения.

Также суд вернул прокурору часть дела по обвинению в экстремизме, для устранения нарушений. На основании этого апелляционная инстанция признала Алфёрова виновным только незаконном обороте оружия и назначила ему более мягкое наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Его супруге назначенное ранее наказание было снижено до 2 лет и 11 месяцев в колонии общего режима.