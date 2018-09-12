Глава СКР распорядился провести существенную ротацию кадров в Подмосковье

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в связи с большим количеством жалоб на работу подмосковных органов ведомства распорядился провести существенную ротацию кадров в регионе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Прием граждан показал, что основная часть жалоб поступила на действия следователей районного звена. Председатель СК отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, решение всех прозвучавших от заявителей вопросов будет находиться на контроле главы СК.