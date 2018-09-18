Путин напомнил Собянину об интересах москвичей при проведении реновации

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал вступившего в должность мэра Москвы Сергея Собянина при реализации программы реновации исходить из интересов конкретных людей, уделять приоритетное внимание вопросам социальной поддержки москвичей разных возрастов.

"Еще одна масштабная задача, которую вы перед собой поставили, - это программа реновации, которая позволит получить новое жилье миллионам москвичей и одновременно выработать стандарт улучшения жилищных условий для жителей пятиэтажек в других регионах страны", - сказал Путин на церемонии вступления в должность мэра Москвы Собянина.

Глава государства отметил, что это очень масштабный, важный, но и "очень чувствительный проект для очень многих людей, поэтому нужно это все учитывать исходя прежде всего и всегда из интересов конкретных людей".

"И, конечно, прошу вас и дальше уделять особое внимание социальной поддержке, вопросам поддержки москвичей разных возрастов", - отметил президент РФ.

Во вторник 18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. На выборах мэра Москвы 9 сентября Собянин набрал 70,17% при явке избирателей 30,14%.