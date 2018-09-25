В ближайшие часы в Москве поднимется сильный ветер

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие часы в Москве подует сильный ветер, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации синоптиков Росгидромета с 13:00 до 23:00 в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - сообщили в пресс-службе.

При сильном ветре МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны", - добавили в МЧС.

Вечером 24 сентября в Москве пошел дождь, который шел всю ночь и, как ожидается, будет продолжаться.

Во вторник 25 сентября в столице был побит рекорд атмосферного давления: на станции ВДНХ к 6:00 оно понизилось до 731,1 мм ртутного столба (974,5 гПа). Таким образом был перекрыт прежний суточный минимум давления, который был установлен 25 сентября 1957 года - 731,3 мм рт. ст. (975,1 гПа).