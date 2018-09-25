Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией
Москва

Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) во вторник рекомендует автомобилистам пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или сдвинуть поездки на более позднее время.

МоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиЧитать подробнее

"По прогнозу синоптиков, до конца дня будет идти дождь. Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества мелких ДТП. Вечерний час пик будет растянут по времени. Основные затруднения прогнозируются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве рекомендуют пользоваться городским транспортом, либо перенести поездки на более позднее время - после 20:00.

"Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций", - отметили в ЦОДД.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
 Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве
Между тем, Сергей Удальцов утверждает, что на проспекте Сахарова собралось около 20 тыс. человекПодробнее
 Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублейСнос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей
Демонтаж конструкций будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницамиПодробнее
Ракова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
Ранее она занимала должность главы аппарата мэра и правительства МосквыПодробнее
 Собянин вступил в должность мэра МосквыСобянин вступил в должность мэра Москвы
Церемония прошла в концертном зале парка "Зарядье"Подробнее
 "Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней
Дожди прекратятся, а температура поднимется выше 20 градусовПодробнее
 Медики не нашли подозрительных веществ в крови Петра ВерзиловаМедики не нашли подозрительных веществ в крови Петра Верзилова
По информации источника, участник Pussy Riot переведен в НИИ им. Склифосовского в предынсультном состоянииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

В "Единой России" признали влияние пенсионной реформы на результаты партии на выборах

"АвтоВАЗ" проведет делистинг

Глава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализации Подробнее

Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" Хачатурову переквалифицировали обвинение

Касаткина вышла в третий круг турнира в Китае

Авиадебошира задержали в аэропорту Новосибирска за угрозы взорвать самолет

ЦБ РФ не увидел проблем в снижении доли нерезидентов в ОФЗ до 25%

Пушилин сдал 18 томов подписей для регистрации кандидатом на пост главы ДНР

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебошировТрое нарушителей не смогут пользоваться услугами авиакомпании на протяжении года Подробнее

Кабмин Израиля обязал военных поддерживать координацию с РФ

Экс-футболист сборной Италии Росси попался на допинге

Британский самолет провел разведку вблизи побережья Крыма

Орешкин назвал рубль устойчивым на фоне валют стран с развивающейся экономикой

Michael Kors купит Versace за 1,83 млрд евро и переименуется в Capri Holdings

Донателла Версаче продолжит выполнять обязанности креативного директора бренда Подробнее

Мхи восточной Антарктиды высохли из-за изменения климата

Ученые нашли первые свидетельства того, что изменение климата в восточной Антарктиде влияет на наземные экосистемы Подробнее

Сироткин рассказал о целях на домашний этап "Формулы-1"

"Оренбург" стал первым участником 1/8 финала Кубка России по футболу

В рейтинге вузов по самому высокому баллу ЕГЭ при приеме на бюджет сменился лидер

Движение на участке Транссиба в Забайкальском крае остановлено после схода вагонов

Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече израильских и российских военных

Арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины продлен

Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами Мужества

Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваМинобороны оказывает помощь семьям погибших Подробнее

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике отстранен от работы

Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект параметров оборудования под "закон Яровой"

Самый большой стул России вернулся на свое место в Дубне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');