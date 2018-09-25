Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) во вторник рекомендует автомобилистам пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или сдвинуть поездки на более позднее время.

"По прогнозу синоптиков, до конца дня будет идти дождь. Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества мелких ДТП. Вечерний час пик будет растянут по времени. Основные затруднения прогнозируются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве рекомендуют пользоваться городским транспортом, либо перенести поездки на более позднее время - после 20:00.

"Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций", - отметили в ЦОДД.