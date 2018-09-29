Число пострадавших в аварии с автобусом в Подмосковье возросло до 15

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших после автоаварии с перевернувшимся автобусом в Подмосковье возросло до 15 человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В леченые учреждения госпитализируют пятнадцать пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в качестве предварительной причины автоаварии рассматривается нарушение правил дорожного движения. "Предварительно установлено, что автобус опрокинулся в кювет после попытки уйти от столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу, как основную причину рассматриваем нарушение ПДД", - сказал собеседник агентства.

В полиции подтвердили, что погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье нет. "Подтверждаем факт ДТП, погибших нет, несколько человек получили телесные повреждения", - сказал сотрудник пресс-службы областного главка полиции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перевернулся автобус, перевозивший рабочих из Коломны в Зарайск. Также сообщалось об 11 госпитализированных в больницу Луховиц.