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Москва

Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье

По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нет

Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В результате аварии с автобусом в подмосковных Луховицах пострадали 16 человек, 13 из них госпитализированы в подмосковные медучреждения, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области в субботу.

"Госпитализированы 13 человек. Шесть человек с различными травмами доставлены в трамцентр в Коломне; семь с легкими травмами - в Луховицкую ЦРБ. Еще трое пострадавших с легкими травмами обратились амбулаторно в Луховицкую ЦРБ. Детей в автобусе нет. Погибших нет", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перевернулся автобус, перевозивший рабочих из Коломны в Зарайск. Как рассказали агентству в Центральном региональном центре МЧС России, опрокидывание автобуса произошло на 125 км трассы М-5.

По предварительным данным, причиной автоаварии стало нарушение правил дорожного движения.

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Теги: Подмосковье, Луховицы

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