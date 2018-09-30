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Москва

В "Шереметьево" возникли очереди к межтерминальным поездам и автобусам

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" произошел сбой в работе поездов, доставляющих пассажиров из одного терминала в другой, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Произошел сбой программного обеспечения межтерминального поезда в терминале "Б". Поезда временно не ходят", - сказал собеседник агентства.

Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", на платформе межтерминального поезда собралось большое количество людей, на табло сообщается, что поезд прибудет через пять минут. Однако указанное время не соблюдается, поезда на станцию не приходят.

Также возникли большие очереди к автобусам, курсирующим между терминалами.

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Теги: Москва, Шереметьево
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