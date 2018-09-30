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Москва

В "Шереметево" восстановили движение межтерминальных поездов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" восстановили движение межтерминальных пассажирских поездов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"В Шереметьево сегодня, в 14:55 по московскому времени была произведена вынужденная остановка движения пассажирских поездов в тоннеле Межтерминального перехода. На данный момент работа системы МТП полностью восстановлена", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что аэропорт Шереметьево предоставил пассажирам на время сбоя автобусы-шаттлы.

Ранее источник в службах аэропорта сообщил "Интерфаксу", что в воскресенье в аэропорту "Шереметьево" произошел сбой в работе поездов, доставляющих пассажиров из одного терминала в другой.

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Теги: Москва, Шереметьево

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