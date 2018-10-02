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Москва

Участок серой ветки московского метро до конца ноября будет закрываться раньше

Есть обновление от 16:22

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В связи с работами по строительству Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 3 октября по 21 ноября участок Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями "Чеховская" и "Петровско-Разумовская" будет закрываться на полчаса раньше обычного.

"Станции "Цветной бульвар", "Менделеевская", "Савеловская", "Дмитровская" и "Тимирязевская" будут закрываться на полчаса раньше - с 00:30. Первое такое закрытие состоится уже в ночь со 2 на 3 октября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки во вторник.

В течение ближайших полутора месяцев ежедневно с 00:30 поезда на "серой" ветке будут курсировать только на участках между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" и "Чеховская", а также между станциями "Алтуфьево" и "Петровско-Разумовская". При этом между станциями "Владыкино" и "Петровско-Разумовская" поезда будут следовать с увеличенными интервалами, так как на этом участке они будут ходить в оба направления по одному пути.

"Изменение режима работы участка Серпуховско-Тимирязевской линии позволит специалистам значительно ускорить строительство участка Большой кольцевой линии от станции "Петровский парк" до станции "Савеловская", - пояснил собеседник агентства.

По расчетам специалистов метрополитена, временные неудобства затронут около 1,5 тысяч человек - менее 0,2% от дневного пассажиропотока Серпуховско-Тимирязевской линии.

Во время закрытия пяти станций в ночные часы жители смогут воспользоваться станциями Люблинско-Дмитровской линии или наземным городским транспортом. На круглосуточный маршрут №м10, часть которого проходит от "Чеховской" до "Петровско-Разумовской" через станции "Менделеевская", "Савеловская", "Дмитровская" и "Тимирязевская", будут направлены дополнительные автобусы, интервал движения м10 с 00:30 до 02:00 не превысит десяти минут.

"Московский метрополитен в свою очередь использует время ночных окон на Серпуховско-Тимирязевской линии с максимальной пользой: на действующих станциях будут проводиться работы по ремонту и уборке пассажирской инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

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