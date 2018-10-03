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Москва

На Красной площади 7 ноября пройдет реконструкция парада 1941 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Историко-театрализованная реконструкция, посвященная 77-летию исторического парада 1941 года на Красной площади, пройдет 7 ноября, максимальные расходы на мероприятие составят 32 млн рублей, сообщает портал госзакупок.

Заказчик постановки - комитет общественных связей Москвы.

По условиям технического задания, частью реконструкции станет торжественный марш с участием не менее 3,5 тыс. человек, в том числе подразделений военнослужащих Московского территориального гарнизона, кадет и суворовцев.

Участников мероприятия обеспечат советской зимней военной формой образца 1941 года и одеждой народного ополчения времен начала Великой Отечественной войны, муляжами огнестрельного оружия, состоявшими на вооружении Красной Армии.

В реконструкции также будет участвовать не менее 35 единиц исторической военной техники, в том числе танки Т-34, Т-60, Т-37, Т-38, Т-70, самоходные установки СУ-100, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", автомобили ГАЗ-67, ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, пушки, бронеавтомобили и мотоциклы.

Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был проведен в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В нем участвовали 28 тыс. 467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 км от города.

В советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Последнее такое событие состоялось в 1990 году. Позже, 7 ноября 2000 года на Красной площади впервые прошел торжественный марш ветеранов ноябрьского парада 1941 года.

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