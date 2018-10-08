Движение по автомобильным тоннелям на Соколе в Москве ограничат до 5 января

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Движение по Волоколамскому и Ленинградскому транспортным тоннелям в районе Сокол в Москве ограничат до новогодних праздников, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в понедельник.

"До 5 января 2019 года в обоих тоннелях будет ограничено движение транспорта по одной полосе в каждом направлении", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, до этой даты каждую ночь с 01:30 до 05:30 тоннели будут полностью перекрывать для автомобилей.

"Ограничения связаны со строительством транспортной развязки в районе станции метро "Сокол", - добавили в ЦОДД.