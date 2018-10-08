Главные новости
ЭкономикаНазваны лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике В миреПекин назвал причины задержания экс-главы ИнтерполаВ миреДерипаска лишился двух особняков в США из-за заморозки активов
Москва

Движение по автомобильным тоннелям на Соколе в Москве ограничат до 5 января

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Движение по Волоколамскому и Ленинградскому транспортным тоннелям в районе Сокол в Москве ограничат до новогодних праздников, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в понедельник.

"До 5 января 2019 года в обоих тоннелях будет ограничено движение транспорта по одной полосе в каждом направлении", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, до этой даты каждую ночь с 01:30 до 05:30 тоннели будут полностью перекрывать для автомобилей.

"Ограничения связаны со строительством транспортной развязки в районе станции метро "Сокол", - добавили в ЦОДД.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Сокол
Москва
В Академическом районе Москвы началось переселение по реновацииВ Академическом районе Москвы началось переселение по реновации
В квартиры "с улучшенной отделкой" переедут жильцы 240 квартирПодробнее
 МиГ-29 разбился в ПодмосковьеМиГ-29 разбился в Подмосковье
Пилоты успели направить самолет в безлюдное место и катапультироватьсяПодробнее
 Старый Почтамт на Мясницкой получил статус памятникаСтарый Почтамт на Мясницкой получил статус памятника
Все ремонтные работы в нем теперь будут проводиться после согласования с департаментом культурного наследияПодробнее
 В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерВ Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
Сейчас без обязательной страховки ездят 6% москвичейПодробнее
Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нетПодробнее
 "Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла
Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансированииПодробнее
 Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаНазваны лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике В миреПекин назвал причины задержания экс-главы ИнтерполаВ миреДерипаска лишился двух особняков в США из-за заморозки активовВ РоссииРегиональные операторы выступили против отмены платы за входящие в национальном роумингеВ миреПервая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на космодромВ РоссииАвиаторы МЧС вывезли детали разбившегося в 40-х годах военного самолета

Центральные улицы Москвы перекроют в субботу на время мотопарада

"Победа" обжаловала решение ВС РФ о ручной клади сверх нормы

Китайский рынок акций рухнул в понедельник более чем на 3,7%

Число жертв взрыва баллона на пороховом заводе в Перми выросло до двух

Цена нефти Brent упала до $83 за баррель

Суд оправдал кинопродюсера Людмилу Вебер по делу о покушении на бизнес-партнера

Оппозиция Сирии завершила вывод тяжелой техники из Идлиба

Учащиеся профучилища разгромили сквер в иркутском Тайшете

В ООН призвали принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением

Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян

Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиянМинистр сообщил, что Нидерланды не предоставили доказательства вины российских "специалистов" Подробнее

Движение по автомобильным тоннелям на Соколе в Москве ограничат до 5 января

На юге России завершилось самое крупное в регионе учение за последние 30 лет

Кудрин заявил о росте доли государства в экономике вопреки установке Путина

В Токио закрылся крупнейший в мире рыбный рынок

"Победа" анонсировала "очень большую" прибыль по итогам 2018 года

Кудрин предупредил об экономическом отставании РФ из-за низких трат на образование и науку

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья вернули из больницы в СИЗО

Чеченскому правозащитнику Титиеву присудили премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела

Чеченскому правозащитнику Титиеву присудили премию ПАСЕ имени Вацлава ГавелаПремией награждают за работу в области защиты прав человека в Европе и за ее пределами Подробнее

Депутаты прекратили полномочия обвиняемого в коррупции главы Оренбурга

Греф рассказал о потерях Сбербанка по ОФЗ из-за волатильности последних месяцев

Осужденный в РФ за шпионаж украинец Сущенко этапирован в колонию

Рабочий погиб при взрыве газового баллона на пороховом заводе в Перми

Оппозиция Сирии в понедельник завершит вывод тяжелой техники из Идлиба

В России за полтора года выявили 62 новых вида наркотиков

В Крыму электричка врезалась в припаркованный на путях автомобиль

Из суда на севере Москвы эвакуировали 600 человек из-за анонимного звонка

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');