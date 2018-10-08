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Москва

Опубликован список московских объектов самостроя под снос

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Опубликован перечень объектов самовольного строительства, в отношении которых есть решения судов о сносе, сообщает в понедельник пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

В перечень вошло 27 объектов.

"Согласно судебным решениям владельцы незаконных построек обязаны принять меры по демонтажу незаконных строений и освободить земельные участки", - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве напоминают, что если незаконная постройка не будет демонтирована добровольно, то его уберут принудительно силами префектуры при содействии ГБУ "Автомобильные дороги" соответствующего округа. Расходы, связанные с демонтажом, взыщут с владельца самостроя.

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