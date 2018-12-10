Ленинградский вокзал эвакуирован из-за анонимного звонка о минировании

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В здании Ленинградского вокзала проведена эвакуация после сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
"Поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве на территории Ленинградского вокзала в Москве. Из здания эвакуировано порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, помещения вокзала будут обследованы кинологами.
4 декабря сообщалось, что на всех московских вокзалах объявлялась эвакуация из-за звонка об угрозе взрыва.
Кроме того, 28 ноября из четырнадцати торговых центров Москвы после анонимных звонков были эвакуированы около семи тысяч человек.
Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в РФ в сентябре 2017 года. Угроза взрыва ни разу не была подтверждена.